Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsüberwachungen

Gandesbergen/Hämelhausen (ots)

MW

Am heutigen Dienstag haben Beamte des Polizeikommissariats Hoya zwischen 11 und 15 Uhr in Gandesbergen und Hämelhausen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Auf die Fahrer/Fahrerinnen kommen in der Regel Geldbußen ab 50EUR aufwärts zu. Trauriger Spitzenreiter war in Hämelhausen ein Auslieferungsfahrer aus dem benachbarten Heidekreis. Dieser brachte es fertig, mit 102 km/h durch Hämelhausen zu fahren. Ihn erwarten neben einem Monat Fahrverbot 2 Punkte in Flensburg sowie eine Geldbuße von 400EUR.

