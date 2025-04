Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugenaufruf: LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (07.04.2025) gegen 15:20 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer auf dem Parkplatz des Ladengeschäfts "Intersport Voswinkel" an der Klingenbergstraße einen weißen VW Sharan und flüchtete anschließend. Zeugen berichteten von einem schwarz-roten LKW, der zur fraglichen Zeit auf dem Parkplatz wendete. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

