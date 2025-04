Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Defekter Akku verursacht Brand in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Montag (07.04.2025) wurde die Polizei um 04:40 Uhr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hermannstraße informiert. Es mussten insgesamt 20 Personen aus dem betroffenen Gebäude sowie dem angrenzenden Nachbarhaus evakuiert werden. Niemand wurde verletzt. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 konnten feststellen, dass das Feuer in einem hölzernen Anbau ausbrach, in dem verschiedene Akkus für elektrisch betriebene Geräte gelagert waren. Ein technischer Defekt eines der Akkus wird als Brandursache vermutet. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Wohngebäude bleibt bewohnbar, und die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

