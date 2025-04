Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold

Lemgo. Öffentlichkeitsfahndungen nach schwerem Ladendiebstahl und Brandstiftung.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung zweier Straftaten, die sich in Detmold und Lemgo ereignet haben. Auf richterlichen Beschluss wurden nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. 1. Fahndung: Schwerer Ladendiebstahl in Detmold Im Frühjahr 2024 betraten zwei unbekannte Tatverdächtige den Verkaufsraum der Firma "Expert" in der Niemeierstraße in Detmold. Während sie vorgaben, sich für Notebooks zu interessieren, entwendete einer der Tatverdächtigen ein Apple-Notebook aus einer verschlossenen Vitrine und versteckte es unter seiner Kleidung. Der zweite Tatverdächtige tat es ihm gleich und entnahm ebenfalls einen Laptop, bevor beide das Geschäft ohne Bezahlung verließen. Weitere Informationen und Fahndungsbilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/164962

2. Fahndung: Brandstiftung in Lemgo

Im Februar 2025 versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger im Hinterhof eines Hotels in der Breiten Straße in Lemgo einen Oldtimer in Brand zu setzen. Im Fußraum auf der Beifahrerseite wurde verbrannte Pappe aufgefunden und die Innenverkleidung des Fahrzeugs wurde beschädigt. Weitere Informationen und Fahndungsbilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/164965

Hinweise zu den Tatverdächtigen können telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5 oder auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

