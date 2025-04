Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Fahrschülerin verursacht Unfall - Fahrlehrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (07.04.2025) um 17:20 Uhr kam es an der Hörster Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrschülerin während einer Fahrstunde mit einem Ford Explorer einen Zaun und eine Mülltonne überfuhr und gegen die Hausmauer eines angrenzenden Gebäudes prallte. Die unverletzte Fahranfängerin aus Oerlinghausen gab an, die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt zu haben. Bei dem Unfall erlitt der 44-jährige Fahrlehrer leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

