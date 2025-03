Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Parfümerie - 2 Täter flüchten zu Fuß

Gevelsberg (ots)

Am 29.03.2025, gegen 02:40 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter eine provisorisch angebrachte Holztür einer Parfümerie-Filiale in der Mittelstraße in Gevelsberg auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend nahmen sie mehrere Pflegeprodukte an sich und flüchteten fußläufig in Richtung Hagener Straße. In die Filiale wurde wenige Tage zuvor bereits eingebrochen, so dass das Objekt lediglich notdürftig gesichert war. Bei den Tätern soll es sich laut einer Zeugenaussage um zwei dunkel gekleidete, maskierte, ca. 170 cm große Personen gehandelt haben.

