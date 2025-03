Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt- Fünf Pkw betroffen

Hattingen (ots)

Bei vier Pkw wurden die Reifen zerstochen und bei einem Pkw wurde der Lack zerkratzt. Die Fahrzeuge standen zwischen dem 20.03.2025, 20:00 Uhr, und dem 23.03.2025, 13:45 Uhr, in der Grünstraße und in der Augustastraße geparkt. In der Grünstraße wurden drei Mal die Reifen zerstochen und ein Mal der Lack zerkratzt. In der Augustastraße wurden ein Mal die Reifen zerstochen. Betroffen waren Pkw der Marken Seat, Renault, Mitsubishi und VW.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden.

