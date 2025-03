Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Unfall auf Saarstraße- Pkw prallt gegen Stein- Fahrerin mit Alkohol unterwegs

Schwelm (ots)

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Atemalkoholwert von über 0,3 Promille hat eine 22-Jährige aus Remscheid am 23.03.2025, gegen 07.00 Uhr, auf der Saarstraße verursacht. Sie war mit ihrem Pkw der Marke Mercedes in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs und wollte in die Jesinghauser Straße abbiegen. Auf regennasser Fahrbahn kam sie im Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Stein. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei weitere Personen. Alle wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Remscheiderin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Dies bestätigte der Wert von über 0,3 Promille. In der Probezeit, in der sie sich befindet, gilt ein Wert von 0,0 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Alle drei Fahrzeuginsassen kamen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

