POL-EN: Hattingen: Behindertenrollstuhlfahrer kollidiert mit einem Fußgänger und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit - Fußgänger leicht verletzt

Breckerfeld (ots) - Am 21.03.2025 wurde ein Einbruch in eine Lagerhalle im Bereich Langscheider Straße in Breckerfeld festgestellt. Der Tatzeitraum liegt vermutlich bereits einige Tage zurück. Bislang unbekannte Täter knackten den Schließzylinder einer Eingangstür der Lagerhalle und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Anschließend entfernten sich die ...

mehr