Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Kradfahrer wegen tiefstehender Sonne schwer verletzt

Schwelm (ots)

Vermutlich durch die tiefstehende Sonne übersah ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Radevormwald einen Kradfahrer in Schwelm. Als er am 20.03.2025 gegen 17:00 Uhr beabsichtigte in den Kreisverkehr Winterberger Straße/Beyenburger Straße einzufahren, übersah er den 44-jährigen Kradfahrer aus Wuppertal. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, dabei stürzt der Kradfahrer und wurde schwer verletzt. Im Anschluss wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 59-Jährige verblieb unverletzt und die Unfallstelle konnte nach der Aufnahme wieder freigegeben werden.

