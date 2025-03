Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrer überholt Lkw und prallt gegen abbiegenden Pkw- Kradfahrer schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw schwer verletzt. Am 19.03.2025, gegen 16:15 Uhr, beabsichtigte eine 23-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw Fiat aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Hagen abzubiegen. Ein Lkw-Fahrer hielt auf der Kölner Straße an, um der Gevelsbergerin den Abbiegevorgang zu ermöglichen. Der Motorradfahrer aus Ennepetal erkannte den haltenden Lkw und überholte mit seinem Motorrad der Marke KTM den Lkw. Dieses führte zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und abbiegenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Kradfahrer zu Boden und wurde schwer verletzt. Die Gevelsbergerin wurde leicht verletzt. Beide kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

