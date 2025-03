Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Diensthund bei Durchsuchung eingesetzt- Täter leicht verletzt

Hattingen (ots)

Zum Zwecke von Ermittlungen im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde am 18.03.2025, gegen 11:00 Uhr, ein Haus in der Dahlhauser Straße in Hattingen nach einem 32-jährigen Hattingers durchsucht. Der Bewohner stand im konkreten Verdacht, kurz zuvor einen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben. Erkenntnisse lagen vor, dass sich der Täter nun im Haus aufhält. Da der Hattinger bereits polizeilich bekannt geworden war, wurde zum Zwecke der Durchsuchungsunterstützung ein Diensthund angefordert. Durch den Diensthund konnte der 32-Jährige in einem nicht direkt einsehbaren Bereich im Haus festgestellt werden. Bei den weiteren Anschlussmaßnahmen kam es zum direkten Kontakt zwischen Diensthund und dem Hattinger. Dabei erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde ärztlich versorgt, eine Blutprobe entnommen und ein Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeugs sichergestellt.

