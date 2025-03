POL-EN: Schwelm: Unfall im Kreisverkehr- eine Person leicht verletzt

Gevelsberg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen lauten Knall und anschließenden Einbruch am 17.03.2025, gegen 00:50 Uhr, in der Mittelstraße in Gevelsberg. Ermittlungen ergaben, dass drei maskierte Personen die Glasscheibe einer Parfümerie eingeschlagen hatten. Dadurch gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten Parfüm. Für den Abtransport nutzten ...

