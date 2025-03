POL-EN: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2024 für den Ennepe-Ruhr-Kreis: Zahl der Verkehrsunfälle leicht angestiegen

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2024 für den Ennepe-Ruhr-Kreis: Zahl der Verkehrsunfälle leicht angestiegen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Am 17.03.2024 stellte Landrat Olaf Schade die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal wurde er durch den stellv. Abteilungsleiter Dominik Helms sowie den Direktionsleiter Verkehr Klaus Vietor unterstützt. 2024 ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreisgebiet um 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Weiterhin gehören zu den Top 3 der gängigsten Hauptunfallursachen das Abbiegen/Wenden, die Vorfahrt/der Vorrang und die Geschwindigkeit. Auch wenn die Verkehrsunfälle im zurückliegenden Jahr in vielen Bereichen angestiegen sind, so ist dennoch die Gefahr, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, im Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin sehr gering.

Mit einer allgemeinen Unfallhäufigkeitszahl (UHZ - Grundlage ist hier die Anzahl aller Verkehrsunfälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl) von 308 belegt die KPB Ennepe-Ruhr-Kreis den dritten Platz im Land. Bei der sogenannten Verunglücktenhäufigkeitszahl (VHZ), also der Anzahl aller Verunglückten im Verhältnis zur Einwohnerzahl, belegt der Ennepe-Ruhr-Kreis mit 309,74 den vierten Rang im Landesranking.

Den Ausblick auf das kommende Jahr gab Erster Polizeihauptkommissar Klaus Vietor. Unter Beibehaltung der strategischen Ansätze der letzten Jahre, wie z.B.:

* Konsequente Verfolgung von erkannten Verkehrsverstößen * Flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung durch verstärkten Technikeinsatz * Durchführung direktionsübergreifender Sondereinsätze * Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs * Fortführung der Kooperationen "Netzwerk Kradfahrer" * Präventionsarbeit in Verbindung mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung aller Altersgruppen

soll die Anzahl der Verkehrsunfälle weiter auf niedrigem Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Die Einzelheiten der Verkehrsunfallstatistik 2024 finden Sie hier: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/sites/default/files/2025-03/verkehrsunfallstatistik-2024-handout-presse.pdf

