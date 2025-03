Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Gartenbetrieb- Hochwertige Gartengeräte gestohlene

Schwelm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen aus einer Videoaufzeichnung fuhren am 17.03.2025, zwischen 23:10 Uhr und 23:15 Uhr, drei unbekannte Täter mit einem dunklen Fahrzeug (SUV) an das Grundstück des Gartenbaubetriebs an der Hattinger Straße heran. Zwei Täter gelangten daraufhin über einen Bauzaun auf das Grundstück und verschafften sich Zutritt zu einem Baucontainer. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die Täter entwendeten unterschiedliche Gartengeräte u.a. der Marken Makita und Hilti. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Anschluss wurden diese Gartengeräte in das Fahrzeug verladen und die Täter entfernten sich in Fahrtrichtung Schwelm.

Folgende Täterbeschreibungen der augenscheinlich männlichen Täter liegen vor:

Täter 1:

-männlich -kurzes helles Haar -circa 180cm -normale Statur -dicke Jacke

Täter 2:

-männlich -schlank -circa 170cm -Kapuze (dicke helle Winterjacke)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Die Kriminalpolizei macht in diesem Zusammenhang grundsätzlich nochmal ganz deutlich:

Verfügen ihre Geräte über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell