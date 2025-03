Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Täter brechen in Firmenfahrzeuge ein- Werkzeug und Geräte gestohlen

Wetter (ots)

Gleich in zwei Firmenfahrzeuge wurde im Tatzeitraum zwischen dem 19.03.2025, 19:30 Uhr und dem 20.03.2025, 07:00 Uhr eingebrochen. Beide Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und eine Mercedes Sprinter, standen an der Grundschötteler Straße geparkt. Die Täter hebelten die Türen auf und gelangten so in die Fahrzeuge. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten u.a. Bohrmaschinen, Flexgeräte und weitere Geräte. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Zudem gibt die Polizei nochmal folgenden Hinweis zu Geräten mit Individualnummern:

Verfügen ihre Geräte über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell