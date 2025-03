Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Anwesen

Anwohner verschreckt zwei Täter

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (5. März 2025) gegen 14:25 Uhr hörte ein Anwohner eines Anwesens an der Straße Holtheyde verdächtige Geräusche im Haus. Bei seiner Nachschau stellte er zwei unbekannte Personen in der Küche des Gebäudes fest. Auf frischer Tat ertappt, ergriffen die beiden Männer die Flucht in unbekannte Richtung. Einer der Täter habe noch mit osteuropäischem Akzent "Entschuldigung" gesagt, gab der Zeuge zu Protokoll. Er beschreibt die beiden jungen Männer als etwa 16 bis 20 Jahre alt, beide trugen blaue Outdoorkleidung und hatten Rücksäcke dabei. Einer der Täter sei ca. 1,70 groß gewesen, der andere etwas größer. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht erkennbar, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

