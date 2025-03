POL-EN: Herdecke: Fahrzeugführer übersieht beim Einbiegen ein stürzendes Kind und überrollt seinen Arm - Kind ist leicht verletzt

Wetter (ots) - Gleich in zwei Firmenfahrzeuge wurde im Tatzeitraum zwischen dem 19.03.2025, 19:30 Uhr und dem 20.03.2025, 07:00 Uhr eingebrochen. Beide Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und eine Mercedes Sprinter, standen an der Grundschötteler Straße geparkt. Die Täter hebelten die Türen auf und gelangten so in die Fahrzeuge. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und ...

