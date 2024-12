Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln +++ Mutter und Säugling lebensgefährlich verletzt +++ Unverantwortliches Verhalten eines weiteren Autofahrers

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln sind am Donnerstag, 05. Dezember 2024, gegen 23:30 Uhr, eine Mutter und ihr Säugling lebensgefährlich verletzt worden. Gegen einen weiteren Autofahrer ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, nachdem er durch unverantwortliches Verhalten aufgefallen war.

Zur Unfallzeit war ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Plön mit einem SUV auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Bei Regen wechselte er zwischen Vechta und Cloppenburg auf der nassen Fahrbahn den Fahrstreifen und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der SUV schleuderte zunächst in die äußeren Schutzplanken, von dort gegen die mittleren Schutzplanken und schließlich zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Hier kollidierte er mit dem Kombi eines 55-Jährigen aus Nordenham.

Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen. Im SUV wurden die 36-jährige Partnerin des Fahrers und die gemeinsame Tochter, vier Monate alt, lebensgefährlich verletzt. Alle wurden am Unfallort von zwei Notärzten versorgt und schließlich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Nach dem Unfall war die Fahrbahn durch die stark beschädigten Fahrzeuge blockiert. Der Kombi fing nach dem Zusammenstoß zudem Feuer. Zur Brandbekämpfung rückten 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bakum aus. Sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass der Kombi vollständig ausbrannte. Zusätzlich wurde ein weiterer Pkw eines 52-Jährigen aus dem Kreis Osterholz beschädigt. Insgesamt sind so Schäden in Höhe von mindestens 75.000 Euro entstanden.

Die Errichtung einer Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg war erforderlich. Nach der Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge konnte am Freitag, 06. Dezember 2024, 03:00 Uhr, zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die vollständige Aufhebung der Sperrung war erst nach der Reinigung der Fahrbahn gegen 04:45 Uhr möglich.

Ein Autofahrer fiel im Laufe der Nacht durch unverantwortliches Verhalten auf. Er durchfuhr gegen 02:15 Uhr die Rettungsgasse und kam so auf die Unfallstelle zu. Hier wurde er von einem 35-jährigen Polizeibeamten gestoppt und zur Aushändigung von Ausweisdokumenten aufgefordert. Statt der Aufforderung Folge zu leisten, beschleunigte er sein Fahrzeug. Er überfuhr die Schuhspitze des Polizeibeamten, der glücklicherweise unverletzt blieb. Anschließend fuhr er auf einen 34-jährigen Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens zu, der gerade eines der schwer beschädigten Unfallfahrzeuge bergen wollte. Auch er blieb Dank seiner schnellen Reaktion unverletzt. Nachdem der Mann die Unfallstelle passiert hatte, setzte er seine Flucht auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg fort. In die Fahndung nach ihm eingebundene Beamte starteten mehrere Kontrollversuche, denen er sich durch teils waghalsige Manöver entzog. Schließlich gelang es, den Peugeot an der Anschlussstelle Delmenhorst-Ost zu stoppen. Der 46-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und schien zudem alkoholisiert oder anderweitig berauscht zu sein. Zur Durchführung entsprechender Tests war er nicht bereit. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

