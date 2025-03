Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 21.03.2025, gegen 13:55 Uhr beabsichtigte eine 39-jährige Schwelmerin mit ihrem VW Polo von der Talstraße in die Carl-Vom-Hagen-Straße abzubiegen. Hierzu wartete sie auf dem dortigen Abbiegestreifen. Eine 62-jährige, in Radevormwald wohnhafte Fahrzeugführerin, übersah das stehende Fahrzeug und fuhr mit ihrem VW Golf in das Heck des VW Polo. Die Fahrzeugführerin des VW Polo touchierte bei dem Zusammenstoß mit ihrem Kopf das Lenkrad und wurde leicht verletzt dem Helios Klinikum Schwelm zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

