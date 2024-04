Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Täterfestnahme nach Diebstahl mit Waffen - Beschleunigtes Verfahren greift

Freiburg (ots)

Freiburg-Wiehre: Ein sich auf dem Weg in den Dienst befindlicher Polizeibeamter beobachtete am Freitagmorgen, 26.04.2024, gegen 06:40 Uhr, eine männliche Person, die an mehreren Türen von in der Brombergstraße geparkten Fahrzeugen zog und so den Verschlusszustand prüfte. In der Folge konnten die hinzugerufenen Kollegen des Polizeireviers Freiburg-Süd einen 21-Jährigen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft in der Glümerstraße vorläufig festnehmen. Es konnte ermittelt werden, dass der Tatverdächtige aus zwei abgestellten Autos Bargeld, Schlüssel, Ladekabel und eine Sonnenbrille entwendet hatte. Zusätzlich konnten bei ihm weiteres mutmaßliches Diebesgut in Höhe von insgesamt ca. 100 EUR und zwei Taschenmesser sichergestellt werden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ein beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Freiburg durchgeführt. Hier wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt.

