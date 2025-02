POL-GF: In den Gegenverkehr gefahren - Zeugensuche

Gifhorn (ots) - Am Abend des gestrigen Montags, gegen 20:20 Uhr, kam es in Gifhorn zu einem Unfall an einem Bahnübergang, ein Transporter stieß dabei mit einem Zug zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Volkswagen Crafter samt Anhänger auf der Straße Im Freitagsmoor, in Richtung Westen. Am dortigen unbeschrankten Bahnübergang missachtete der Mann aus bislang ungeklärter Ursache das Rotlicht des Andreaskreuzes und passierte den ...

mehr