Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Drei weitere Transporter aufgebrochen- Werkzeug wurde gestohlen

Wetter (ots)

Drei weitere Transporter wurden zwischen dem 20.03.2025, 16:00 Uhr, und dem 23.03.2025, 22:00 Uhr, aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. In der Von-der-Recke-Straße wurde bei einem VW Transporter und einem Renault Transporter die Schiebentür aufgebrochen. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeug und entwendeten unterschiedliche Werkzeuge und Geräte. In der Bachstraße war ein Ford Transit betroffen. Hier wurde sogar ein Loch in die Seitentür geschnitten und die Täter konnten so die Schließvorrichtung öffnen. Auch hier wurde Werkzeug gestohlen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell