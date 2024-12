POL-MA: Mannheim: Einbruch auf Firmengelände

Mannheim (ots) - Eine 48-jährige Frau wurde am Dienstagabend von zwei unbekannten Tätern im Stadtteil Rheinau überfallen. Die Frau verließ gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle "Karlsplatz" die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Bahnhof Rheinau und lief die Treppe der dortigen Unterführung hinunter. Als sie in der Unterführung an zwei Männern vorbeigelaufen war, die sich dort aufhielten, griff einer der Männer mit ...

