POL-EN: Sprockhövel: Kupferdiebstahl von Firmengelände- Täter erbeuten mehrere Tonnen

Schwelm (ots) - Am 21.03.2025, gegen 13:55 Uhr beabsichtigte eine 39-jährige Schwelmerin mit ihrem VW Polo von der Talstraße in die Carl-Vom-Hagen-Straße abzubiegen. Hierzu wartete sie auf dem dortigen Abbiegestreifen. Eine 62-jährige, in Radevormwald wohnhafte Fahrzeugführerin, übersah das stehende Fahrzeug und fuhr mit ihrem VW Golf in das Heck des VW Polo. Die Fahrzeugführerin des VW Polo touchierte bei dem ...

