LPI-EF: Brennende Mülltonnen

Sömmerda (ots) - Unbekannte brachen in den letzten Tagen in die Kindertagesstätte in Walschleben ein. Die Täter nahmen scheinbar nichts mit, richteten aber einen Schaden von etwa 200 EUR an einer Tür und im Büro an. Hinweise bei der PI Sömmerda werden unter 0361/574325100 erbeten. (TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: ...

