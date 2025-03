Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Unfallaufnahme endet in Angriff gegen Polizisten- 55-Jähriger aggressiv

Schwelm (ots)

Eine normale Verkehrsunfallaufnahme endete am 24.03.2025, gegen 10:30 Uhr, in einem Angriff gegen einen Polizeibeamten. Die eingesetzten Polizisten aus Ennepetal wurden zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gerufen. Es war zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme händigte ein 55-Jähriger aus Schwelm seine Fahrzeugpapiere aus. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass es sich bei der Zulassungsbescheinigung lediglich um eine schlecht lesbare Kopie handelte. Zudem waren einige Buchstaben nachgemalt. Als die Beamten dem Schwelmer mitteilten, dass dies so nicht zulässig sei und er anhand der Schilderungen der Unfallverursacher sei, reagierte dieser sehr aggressiv und aufbrausend. Er wollte umgehend seine Papiere zurück und griff zielgerichtet in Richtung der Beamten, die die Papiere in den Händen hielten. Nachdem dieses nicht gelang, machte er eine Schlagbewegung in Richtung des Kopfes des aufnehmenden Beamten. Dieser konnte sich wegdrehen, sodass ein Schlag gegen seinem Kopf verhindert werden konnte. Die Beamten werteten dies als direkten Angriff und brachten den 55-Jährigen zu Boden. Er beruhigte sich daraufhin zunehmend, sodass die Unfallaufnahme letztendlich abgeschlossen werden konnte. Den Schwelmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzliche einfache Körperverletzung.

