POL-NOM: Mit zwei Promille Auto gefahren

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Industriestraße, Freitag, 14.06.2024, 14.15 Uhr bis Sonntag, 16.06.2024, 14.30 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person entwendete beide Kennzeichen eines Pkw, welcher in ordnungsgemäß in der Industriestraße in Nörten-Hardenberg abgestellt wurde. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige ...

