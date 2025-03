Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Auffahrunfall_ zwei Personen leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am 25.03.2025 an einer Ampel auf der Gevelsberger Straße. Ein 79-Jähriger aus Sprockhövel war mit seinem Pkw der Marke Nissan in Fahrtrichtung Mittelstraße unterwegs. Vor ihm befand sich eine 25-Jährige aus Wuppertal, die mit ihrem Pkw Mazda, an einer rotzeigenden Ampel verkehrsbedingt anhalten musste. Der Sprockhöveler erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstellige Bereich. Warum der 79-Jährige auf den Pkw auffuhr und ob möglicherweise sein Gesundheitszustand im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist aktuell Bestandteil der Ermittlung. Beide kamen zur weiteren ärztlichen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser

