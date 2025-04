Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 19-Jähriger beim Ladendiebstahl festgenommen.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (05.04.2025) um 10:40 Uhr versuchte ein 19-Jähriger mehrere Sport-T-Shirts aus einem Geschäft in der Bruchstraße zu stehlen. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter, der als Kunde im Laden war, beobachtete die Tat, versetzte sich in den Dienst und hinderte den Täter am Verlassen des Geschäfts. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Verdächtigen fanden die Beamten die gestohlenen T-Shirts im Wert von 105 Euro. Zudem entdeckten die Polizisten, dass der Rucksack für Diebstähle extra präpariert war. Der in Bad Driburg gemeldete Täter ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Detmold gebracht. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls dauern an. Ein Richter hat Untersuchungshaft angeordnet, da Fluchtgefahr besteht.

