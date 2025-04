Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Briefkasten an Kindertagestätte durch Böller beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Freitag (04.05.2025; 0 - 20:30 Uhr) mit vermutlich Pyrotechnik einen Briefkasten an der Kindertageseinrichtung in der Haustenbecker Straße. Der Briefkasten wies starke Beschädigungen auf und der Inhalt wurde durch die Hitzeentwicklung teilweise verkohlt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an. Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise zur Tat oder Tätern haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090.

