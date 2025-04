Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Kellerabteil.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag und Samstag (04.-05.04.2025; 15 Uhr - 12 Uhr) gewaltsam in ein Tiefgaragenabteil in der Ziegelstraße ein. Die Täter stahlen zwei Ladegeräte für E-Bikes, zwei Rahmenschloss-Einsteckketten und eine elektronische Fahrradpumpe. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

