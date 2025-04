Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:28 Uhr übersah eine 35-jährige Herforderin, beim Abbiegen nach links, den entgegenkommenden Verkehr. Die Herforderin beabsichtigte von der Ostwestfalenstraße, in Höhe der Abfahrt Holzhausen, nach links in Richtung B239 abzubiegen. Dabei übersah sie den PKW eines entgegen kommenden 26-jährigen Lemgoers. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die Unfallverursacherin schwer, im entgegenkommenden PKW wurden der 26-jährige Lemgoer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

