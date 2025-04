Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. LKW kippt im Graben zur Seite - Schotter über Fahrbahn verteilt.

Lippe (ots)

Auf der Ostwestfalenstraße kippte ein LKW am Donnerstagmittag (03.04.2025) seitlich in den Graben und verstreute seine Ladung auf der Fahrbahn. Gegen 11.30 Uhr war der 59-jährige Fahrer aus Höxter in Richtung Steinheim unterwegs. Zwischen den Abfahrten Maspe und Blomberg bekam er nach ersten Erkenntnissen einen Hustenanfall und ihm wurde kurzzeitig schwarz vor Augen. Er geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Dort kippte er im Graben auf die Seite. Andere Verkehrsteilnehmer reagierten glücklicherweise schnell und bremsten rechtzeitig ab, so dass niemand gefährdet wurde. Das geladene Schüttgut (Schotter) wurde über etwa sieben Meter auf der Fahrbahn in Richtung Blomberg verteilt und musste anschließend beseitigt werden. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der LKW wurde geborgen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Straße blieb bis 14.15 Uhr gesperrt.

