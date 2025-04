Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Kurve von der Straße abgekommen: Zwei Verkehrsunfälle in Detmold.

Lippe (ots)

In Detmold kam es am Donnerstag (03.04.2025) gleich zu zwei Verkehrsunfällen von Seniorinnen, bei denen anschließend die Führerscheine sichergestellt wurden.

Auf der Lemgoer Straße verlor gegen 9.40 Uhr eine 71-Jährige in einem Kurvenbereich in Richtung Detmold die Kontrolle über ihren Nissan Note und fuhr in den Graben. Zwei Verkehrszeichen wurden zerstört und eine Grünfläche beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnten zuvor eingenommene Medikamente von der Fahrerin ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Detmolderin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 11.45 Uhr kam eine 76-jährige VW Golf-Fahrerin in einer Kurve von der Bielefelder Straße ab, als sie in Richtung Augustdorf unterwegs war. Sie kollidierte mit einer Hauswand. Die Detmolderin und ein Hund, der sich im Wagen befand, wurden leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um Mensch und Tier. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand an dem Auto und dem beschädigten Haus ein Schaden von rund 6.000 Euro. Der VW wurde abgeschleppt. Da die Seniorin einen verwirrten Eindruck auf die Einsatzkräfte machte, bestand für die Beamten der Verdacht von geistigen Mängeln, so dass auch ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell