POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Mehrere Anzeigen gegen Golf-Fahrer verhängt.

Lippe (ots)

Donnerstagnacht (03.04.2025) führte die Salzufler Wache eine Kontrolle an der Hauptstraße in Holzhausen durch. Dort fiel den Beamten gegen 1.15 Uhr ein VW Golf wegen einem Geschwindigkeitsverstoß auf: In der 50er Zone war der Fahrer mit 71 km/h unterwegs.

Bei der anschließenden Kontrolle behauptete der 29-Jährige aus Lage keine Dokumente dabei zu haben - stattdessen gab er falsche Personalien an. Als die Polizisten die wahre Identität des Fahrers herausfanden, stellten sie fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, da sie ihm bereits entzogen wurde. Augenscheinlich saß der Lagenser auch noch unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer: Ein Drogenvortest fiel positiv auf Kokain aus, weshalb dem 29-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Nacht endete für ihn mit einem Geschwindigkeitsverstoß und drei weiteren Anzeigen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, falsche Namensangabe und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

