POL-LIP: Detmold. Vermisste 12-Jährige wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (31.03./01.04.2025) drangen Unbekannte in den Verkaufsraum eines Gebrauchtwarenhandels in der Begastraße ein. Am Dienstagvormittag fiel auf, dass Schmuck und gebrauchte Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurden. Wer in den Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

