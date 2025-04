POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Fußballplatz.

Lippe (ots) - Seit Mittwoch (02.04.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus Detmold vermisst. Zuletzt wurde sie am Dienstagabend (01.04.2025) gegen 20 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Gartenstraße gesehen. Aufgrund ihres Alters kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Das Mädchen ist etwa 1,60 m ...

