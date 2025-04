POL-LIP: Lage-Hörste. Einbruch in Firmenhalle - Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (31.03.2025) brannte es in der Hagenschen Straße im Keller eines Mehrfamilienhauses. Bewohner hatten das Feuer aufgrund des Alarmes eines Rauchmelders am frühen Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die löschte den Brand. Die Wohnungen wurden nicht beschädigt. Der Sachschaden im Keller liegt schätzungsweise in fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer eine technische Ursache hat. Hinweise ...

mehr