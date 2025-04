POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. In Rohbau-Halle eingebrochen.

Lippe (ots) - Donnerstagnacht (03.04.2025) führte die Salzufler Wache eine Kontrolle an der Hauptstraße in Holzhausen durch. Dort fiel den Beamten gegen 1.15 Uhr ein VW Golf wegen einem Geschwindigkeitsverstoß auf: In der 50er Zone war der Fahrer mit 71 km/h unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle behauptete der 29-Jährige aus Lage keine Dokumente dabei zu ...

mehr