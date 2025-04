Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Autofahrer als mögliche Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am 22.03.2025 verunglückte ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf dem Isringhausen-Ring tödlich (wir berichteten dazu bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5996748).

Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben, dass es möglicherweise zwei Autofahrer geben könnte, die kurz vor dem Unfall zwischen 0.15 und 0.20 Uhr auf dem Isringhausen-Ring unterwegs waren und in Höhe B238 (Westumgehung) überholt wurden. Das Überholmanöver soll in Höhe einer Verkehrsinsel stattgefunden haben. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter (05231) 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen, da sie vermutlich Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

