Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.02.2025.

Salzgitter (ots)

Die Polizei hatte Bereiche und Örtlichkeiten festgestellt, in denen ein erhöhtes Einsatzaufkommen festzustellen ist.

Aus den genannten Gründen erfolgte im Bereich der Berliner Straße in Salzgitter Lebenstedt am 06.02.2025 in der Zeit zwischen 14.00-20:00 Uhr eine ganzheitliche Kontrollmaßnahme mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung.

Es konnten in der Zeit 50 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden, die überwiegend im Bereich des ruhenden Verkehrs festgestellt wurden. In 4 Fällen ergehen Meldungen an die Stadt Salzgitter wegen unerlaubter Abfallentsorgung.

Im Rahmen dieser ganzheitlichen Kontrollaktion konnten Erkenntnisse bei einem Fahrzeugführenden festgestellt werden, die offensichtlich auf einen illegalen Aufenthalt deuteten. Hierzu sind noch weitere Ermittlungen erforderlich.

Gegen 19:10 Uhr befuhren zwei hochmotorisierten Pkw die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Innenstadt. Die Pkw fuhren nebeneinander auf den beiden zur Verfügung stehenden Geradesausfahrstreifen. Kurz vor Erreichen des Rathauses nahm ein Fahrzeugführer sein Handy in die Hand und hielt es während der Fahrt aus dem Fenster. In diesem Moment beschleunigte der zweite Pkw. Offensichtlich sollte diese Situation mittels des Handys aufgenommen werden. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurden an den Fahrzeugen Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei kontrollierte über 70 Fahrzeuge und kündigt weitere Kontrollen dieser Art an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell