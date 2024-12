Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Schulbus

Bitburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 07:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Görenweg in Bitburg. Laut Zeugenangaben befuhr ein mit augenscheinlich Schülern besetzter Bus den Görenweg und stieß mit einem Außenspiegel gegen das Vordach eines Hauses, welches abgerissen wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Der Spiegel am Bus soll hierbei so stark beschädigt worden sein, dass er herunterhing. Der Busfahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die bisherigen Ermittlungen bei den Busunternehmen und umliegenden Schulen führten zu keinen konkreten Hinweisen auf den Unfallverursacher. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet daher mögliche Zeugen, sich unter der 06561-96850 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell