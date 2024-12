Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 6 Trunkenheitsfahrten am vergangenen Wochenende im Dienstgebiet der PI Bitburg, Auffinden von Betäubungsmitteln, verhinderte Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei routinemäßigen Verkehrskontrollen durch die PI Bitburg insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt, welche unter Alkohol und/ oder Betäubungsmitteleinfluss standen. In zwei Fällen wurden Betäubungsmittel aufgefunden, in einem weiteren Fall wurde die Weiterfahrt verhindert, da die festgestellte Alkoholisierung nur knapp unterhalb des erlaubten Wertes lag. Ein alkoholisierter Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In der Nacht auf Samstag wurde ein 43-jähriger Mann mit seinem PKW um 03:40 Uhr in Wolsfeld kontrolliert. Nachdem beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,29 Promille. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Am Samstagmittag wurde eine 23-jährige Frau mit ihrem PKW in der Bitburger Saarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC.

Auch am Samstag, um 17:05 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann mit seinem PKW in der Industriestraße in Bitburg kontrolliert. Zuvor wurde eine auffällig langsame Fahrweise festgestellt. Während der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung und einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Zudem reagierte der durchgeführte Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Wenige Stunden später meldete ein Verkehrsteilnehmer einen unsicher geführten PKW auf der B51 bei Bitburg. Das Fahrzeug konnte um 19:55 Uhr in der Rittersdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 59-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille.

In der Nacht auf Sonntag, um 02:50 Uhr, wurde eine 38-jährige Frau mit ihrem PKW, in der Mötscher Straße in Bitburg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da Verdachtsmomente für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden konnten, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW konnte eine geringe Menge Kokain aufgefunden werden.

Am Sonntagabend entzog sich um 19:05 Uhr ein PKW zunächst einer Verkehrskontrolle. Das Fahrzeug sollte im Rahmen einer stationären Kontrollstelle, auf der L1 bei Echternacherbrück, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der PKW missachtete die deutlichen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug ca. 15 Minuten später in Minden fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest 0,95 Promille). Es ergaben sich zudem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer konnten Restanhaftungen von Amphetamin aufgefunden werden. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Abschließend wurde am Sonntagabend in Bitburg bei einem 62-jährigen Fahrradfahrer die Weiterfahrt verhindert, nachdem die festgestellte Atemalkoholkonzentration nur geringfügig unterhalb des für Fahrradfahrer gültigen Grenzwertes lag.

In allen Fällen wurden die zutreffenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Blutproben zur genauen Feststellung der Verkehrsuntüchtigkeit entnommen.

