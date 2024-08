Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ab durch die Hecke - Polizei schnappt flüchtenden Radfahrer mit Haftbefehl

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Radfahrer wollte sich Donnerstagnacht, 15. August, der Kontrolle einer Streifenwagenbesatzung an der Werler Straße, Ecke Dr. Loeb-Caldenhof-Straße durch Flucht entziehen.

Gegen 3.30 Uhr sollte der Mann auf seinem Fahrrad an der Kreuzung angehalten und kontrolliert werden. Statt zu stoppen trat er in die Pedalen und flüchtete. Die sofortige Fahndung eines weiteren Streifenteams führte zum Erfolg: Der Mann konnte im Bereich Schellingstraße/Eichendorffweg entdeckt werden. Er war gerade dabei, durch eine Hecke zu verschwinden, konnte aber von den Beamten daran gehindert werden. Der 27-Jährige musste die Polizisten mit auf die Wache begleiten. Nach der Überprüfung seiner Personalien war die Motivation seiner Flucht schnell klar. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster über 10 Monate Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung vor. Der Mann kam in eine JVA.

Ungünstig lief es auch für einen 44-Jährigen, der am Mittwoch, 14. August, gegen 12.50 Uhr, in der Polizeiwache Mitte erschien und ein Hilfeersuchen hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte der Wachdienstführer fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlag. Da er den haftbefreienden Geldbetrag von knapp 1.500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde auch er der JVA zugeführt.(hei)

