POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2025. EINLADUNG von Pressevertreterinnen und Pressevertretern.

Salzgitter (ots)

Safer Internet Day am 11.02.2025

Wir möchten Sie herzlich am 11.02.2025 zu der Veranstaltung nach Salzgitter in den Forellenhof einladen. Das diesjährige Thema lautet: "Keine Likes für Lügen". Die "MedienScoutZ" aus Salzgitter nehmen daran teil. Es gibt eine Veranstaltung, die von den "MedienScoutZ" gestaltet wird - von Schülern für Schüler. Die Veranstaltung findet für Schüler*innen der teilnehmenden Schulen statt. Bei den Schulen, die am Projekt "MedienScoutZ" teilnehmen, handelt es sich um folgende: Gottfried-Linke-Realschule, Hauptschule am Fredenberg, Realschule Salzgitter-Bad und das Gymnasium am Fredenberg. Jede Schule präsentiert ein Thema, wie z.B. "was sind Fake News?", "wie erkenne ich Fake News?", "wie mache ich mich im Netz gegen Fake News stark?" und "welche Konsequenzen können Fake News haben?".

Jede Schule gestaltet etwas Anderes: vom Chatverlauf, der besprochen werden kann, über ein Quiz bis hin zu einem filmischen Beitrag. Die Veranstaltung findet am 11.02.2025 von ca. 08:00 Uhr - 13:00 Uhr im Forellenhof statt.

Das Projekt "MedienScoutZ" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Salzgitter und der Polizei Salzgitter in Zusammenarbeit mit den o.g. teilnehmenden Schulen.

Als Ansprechpartnerin wird für Sie Frau Sabrina Schmidt, Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, zugegen sein.

