FW Dülmen: Spiekerhof-Kindergarten in Vollbrand

Dülmen (ots) - Die Feuerwehr Dülmen wurde am Abend des 28.03.2024 durch aufmerksame Nachbarn zu einem Feuer in einem Wohngebäude an der Brentanostraße alarmiert. Bei dem Brand in einer Wohnung kam eine Person ums Leben. Die Hauptamtliche Wache, die Löschzüge Dülmen-Mitte und Hausdülmen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt trafen kurz nach dem Alarm gegen 22:30 Uhr an dem Mehrparteienhaus ein. Einige Personen ...

mehr