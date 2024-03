Freiwillige Feuerwehr Dülmen

FW Dülmen: Ein Toter bei Wohnungsbrand

Dülmen (ots)

Die Feuerwehr Dülmen wurde am Abend des 28.03.2024 durch aufmerksame Nachbarn zu einem Feuer in einem Wohngebäude an der Brentanostraße alarmiert. Bei dem Brand in einer Wohnung kam eine Person ums Leben.

Die Hauptamtliche Wache, die Löschzüge Dülmen-Mitte und Hausdülmen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt trafen kurz nach dem Alarm gegen 22:30 Uhr an dem Mehrparteienhaus ein. Einige Personen begaben sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude. Unklar war, ob sich noch weitere Personen in einer Wohnung im Obergeschoss aufhielten, aus der durch ein Fenster Rauch austrat.

Umgehend wurden mehrere Feuerwehrkräfte unter Atemschutz zur Suche nach Personen eingesetzt. Aus der betroffenen Wohnung konnte kurz darauf eine Person gerettet werden. Sie wurde an den bereitstehenden Rettungsdienst und Notarzt übergeben. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Suche nach weiteren Personen wurde zunächst fortgesetzt und parallel dazu eine Brandbekämpfung und Belüftung der brennenden Wohnung eingeleitet. Weitere Verletzte gab es aber nicht.

Das Feuer konnte auf die Wohnung beschränkt und eine Rauchausbreitung auf den Rest des Gebäudes verhindert werden. Dadurch blieben bis auf die Brandwohnung alle weiteren Wohneinheiten nutzbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Dülmen, übermittelt durch news aktuell