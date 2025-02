POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2025.

Landkreis Peine, Lengede (ots) - Verkehrsunfall in Lengede, Marie-Curie-Straße, 04.02.2025 gegen 11:45 Uhr. Zu dem bereits in den Medien veröffentlichten Verkehrsunfall gibt die Polizei bekannt, dass der 80-jährige Beifahrer des Pkw seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Rückfragen bitte an: Polizei Salzgitter Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Matthias Pintak ...

