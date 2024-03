Polizei Paderborn

POL-PB: Sattelzugfahrer war unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Büren (ots)

(CK) - Am Dienstagvormittag (19.03.,10:35 Uhr) war ein der 32-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem in den Niederlanden zugelassenen Sattelzug auf der L 776 in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs.

Hier überholte er drei vorausfahrende Sattelzüge und einen Lkw verbotswidrig.

Polizeibeamte hielten daraufhin den Fahrer an und kontrollierten ihn. Ihnen fiel auf, dass der Fahrer augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest auf Cannabisprodukte sowie ein Alkotest fielen beide positiv aus. Daraufhin wurden dem Mann zwei Blutprobe entnommen.

Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ausdrücklich bis zur erfolgten Ausnüchterung untersagt.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell